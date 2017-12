Meist ungewöhnliche Spielautomaten in virtuellen Casinos

Internet-Gambling ist voll von ungewöhnlichen Spielautomaten mit einem einzigartigen Design, Original-Boni, einzigartigen Gameplay-Features und anderen Eigenschaften, die bei den Nutzern Verwunderung verursachen. Jedes gute Casino aktualisiert regelmäßig sein Angebot mit den erstaunlichen Neuheiten von bekannten Herstellern und angehenden Software-Produzenten.

Aber die Produzenten der offline Spielapparate überraschen die Besucher auch ganz erfolgreich mit ihren Fun-Maschinen. Um solche Modelle geht es hier. Die meisten von Ihnen sind in Las Vegas verfügbar, da gerade hier Gigantismus und Exzentrizität als Kult gelten. Nicht alle von ihnen können wirklich um Geld gespielt werden, und einige sind sogar Attrappen, aber wir mussten trotzdem über sie erzählen. Viele von diesen wurden eine Inspiration für Autoren der modernen virtuellen Slots.

Das legendäre Casino Golden Gate funktioniert seit 1906 und gilt als das älteste Glücksspiel-Einrichtung in Vegas. Im Laufe der mehr als hundertjährigen Geschichte wurde hier eine einzigartige Kollektion von Vintage-Slot-Maschinen versammelt. Diese Sammlung bringt Besucher zurück in der Zeit, viele von Slots sind in einem einzigen Exemplar erhalten, was sie von unschätzbarem Wert macht.

Der legendäre SlotZilla

Fangen wir mit dem am meisten beeindruckenden Gaming-Gerät. Es geht um einen Riesen namens SlotZilla, der somit einen der berühmtesten Monster Godzilla meint. Dieser Automat ist im Entertainment-Zentrum von Fremont Street Experience in der Innenstadt von Las Vegas installiert.

Natürlich ist es kein echter Spielautomat, sondern nur ein Bau in Form eines Video-Slots mit Simulatoren von Walzen, animiertem „Arm“ und sogar einer „Kerze“ mit dem Feuer, das seit jeher auf dem Dach installiert wird.

Der SlotZilla-Komplex besteht aus zwei Ebenen: Zoomline und Zipline. Der Bau kostete rund siebzehn Millionen Dollar. Hier sind schwindelerregende Fahrgeschäfte verfügbar, die Touristen anziehen. Bei fast jedem online Casino Luxembourg sind Variationen von diesem Slot zu spielen.

Riesiger Slot in einem der besten Casinos

Ein weiteres Video-Gerät ist gigantisch, aber in diesem Fall funktioniert es: der Automat ist im berühmtesten Casino installiert. Dies ist eine der bemerkenswertesten Sehenswürdigkeiten der beliebten Spielhalle, in deren Nähe neue Kunden sicherlich fotografiert werden sollten.

Der Spielautomat ist etwa zweieinhalb Meter hoch und besteht aus vier Walzen. Nach den Bewertungen der Besucher, gibt die Maschine nicht oft große Auszahlungen, aber neben ihr drängen sich fast immer die Spieler.

Einzigartige online Slots

In der Welt der Internet-Glücksspiele kann man noch mehr ungewöhnliche Spielapparate finden. Um Kunden zu gewinnen, demonstrieren Software-Entwickler ihre Wunder der Kreativität. Sie produzieren Modelle mit einem exzentrischen Design, unerwarteten Fabeln, Original-Boni und führen neuartige Weisen der Bildung von Kombinationen ein.

Im Rahmen eines einzelnen Artikels ist es nicht möglich, alle extraordinären Slots zu erwähnen da es solche sehr viel gibt:

Spielautomaten mit mehreren Bildschirmen

Doppel-Spiele

Ungewöhnliche Möglichkeiten von Joker

Bonus-Walzen in Video-Slots

Scatter Features

Spielautomaten ohne aktive Linien

Multi-Level-Automaten

In den letzten Jahren zwingt die Konkurrenz viele Hersteller von Online-Glücksspielen ständig nach immer neuen Lösungen zu suchen, so dass unverwechselbare Video-Geräte immer verbreiteter werden. Achten Sie auf neue Rezensionen von Spielautomaten und aktuelle Ratings von Casinos und Spielportalen.