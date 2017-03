Mehr Komfort durch Gamerstühle?

Das Thema Gaming Stuhl ging wohl in den letzten Wochen und Monaten an niemandem vorbei. Ob auf großen Veranstaltungen wie der GamesCom oder kleineren LANs – überall sieht man diese sonderbaren Stühle, die aussehen, als hätte man aus Autositzen Bürostühle gemacht – hat man ja auch. Bringt denn so ein Stuhl tatsächlich mehr Komfort, oder sieht er nur geil aus? Das wollen wir gleich näher beleuchten.

Die bekannten Gaming Stuhl Marken werben ja recht aggressiv mit den ergonomischen Vorzügen, die die Stühle bieten sollen. So sagt die Marke noblechairs beispielsweise von sich selbst:

„… so kann der unvergleichliche Komfort dieser Königssessel fürs Büro oder zu Hause auf höchstem Niveau sichergestellt werden“

Büro- vs. Gamingstuhl – Wo sind die Vorzüge?

Wenn du schon mal in einem Sportwagen saßt, dann kannst du dir vorstellen, was einen Gaming Stuhl ausmacht. Die Sitze in teuren Sportwagen wurden dazu konzipiert, auch auf Dauer bestmöglichen Sitzkomfort zu bieten. Zu diesem Zweck wurden Seitenwangen an Rückenlehne und Sitzfläche angebracht, die auch in schärferen Kurven halt geben. Zusätzlich gibt es eine Kopf- und Lordosenstütze.

Diese Punkte greift ein guter Gamerstuhl auf. Als Lordosenstütze dient ein variabel einstellbares Lendenkissen. Die Rückenlehne ist so hoch, dass sich auch der Kopf anlehnen lässt und zusätzlich wird ein verstellbares Nackenkissen mitgeliefert, das für mehr Komfort sorgt. Die Rückenlehne lässt sich in der Regel in verschiedenen Winkeln arretieren, es gibt eine Wippfunktion und auch die Armlehnen sind in viele Richtungen verstellbar.

Bürostuhle aus Preisklassen von 250-300€ bieten tatsächlich fast keines dieser Features. Geht ruhig mal in ein Möbelhaus und überzeugt euch. Die Armlehnen & Rückenlehnen sind in der Klasse meist starr, Nacken- und Lendenkissen gibt es nicht. Wippfunktionen haben die Stühle schon zum Teil.

Lordosenstütze & Nackenkissen – Wozu das alles?

Problem des zu langen Sitzens ist, dass verschiedene kleine Muskeln an unserer Wirbelsäule überlastet werden. Sitzend werden vor allem 2 Bereiche unseres Rückens maximal belastet:

Zum einen muss die Nackenmuskulatur viel Arbeit leisten, um unseren Kopf zu halten. Das sorgt auf Dauer für Verspannungen und provoziert Fehlhaltungen durch erschlaffende Muskeln. Das Nackenkissen kann dieses Problem stark reduzieren – die Muskulatur wird entlastet.

Gravierender ist der Effekt noch bei der Lordosenstütze. Die Lordose ist übrigens der bauchwärts gebogene Teil der Wirbelsäule am unteren Rücken. Vereinfacht gesagt: Das Hohlkreuz. Erschlaffen die Muskeln in diesem Bereich infolge von Überlastung, so neigen wir zu erheblichen Fehlhaltungen wie einer Kyphose (Rundrücken). Das tut unserer Wirbelsäule nun wirklich nicht gut. Wer seine Lordose durch ein Lendenkissen stützt, kann auch dem weitestgehend aus dem Weg gehen

Momentan aufsteigende Marke: noblechairs

Die Marken DXRacer & AKRacing hört man, seit der Startschuss für den Gamingstuhl-Trend gefallen ist. Seit einigen Monaten jedoch macht die Marke noblechairs mit einem Stuhl namens „EPIC" ordentlich Lärm auf dem Markt. Die Stühle sehen auch tatsächlich sehr „noble" aus.