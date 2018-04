Mega Man X Legacy Collection – Alle Teile kommen für PC und Konsole

Capcom hat etwas zu feiern und beschenkt deshalb alle Spielefans mit einer besonderen Spielesammlung. Anlässlich des 30. Geburtstags von Held Mega Man kündigte Capcom bereits in der Vergangenheit an, an Mega Man 11, einem neuen Teil der Reihe zu arbeiten. Abseits davon dürfen sich Spieler nun ebenfalls über eine digitale Spielesammlung freuen. So erscheinen die beiden Mega Man X Legacy Collections in diesem Sommer für Konsole und PC in einer Collection zusamamengefasst.

Mit Mega Man X Legacy Collection Teil 1 erhaltet ihr die Mega Man Spiele X, X2, X3 sowie X4. Mit dem zweiten Teil warten die Spiele X5, X6, X7 und X8 auf euch. Die Sammlung wird allerdings nur digital erhältlich sein.

Ab dem 24. Juli könnt ihr die Mega Man X Legacy Collection für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie den PC erwerben.