Medusa’s Labyrinth – VR-Version startet am 25. Mai

Guru Games bringt den Horrorgeheimtipp Medusa’s Labyrinth am 25. Mai 2017 in die VR-Welt. Das Spiel wird 9,99€ kosten und erscheint für Oculus Touch und HTC Vive. Von der normalen Version wurden bereits über 250.000 Stück abgesetzt. Nun steht die nächste Stufe des Horrors bereit.

“We were thrilled with the response Medusa’s Labyrinth received from players and critics last year when it launched on PC, and it seems like a natural progression to release it on VR for that fully immersive, terrifying experience”, said Daniel Strom, CEO of Guru Games.