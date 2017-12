MediaMarkt – Spätshoppen in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember

Mit dem großen „Frühshoppen“ starteten heute alle Media Märkte in Deutschland in den Tag. Drei Stunden lang, von 8 bis 11 Uhr, gab es in den Märkten vor Ort jede Menge Spitzenangebote zu extrem günstigen Preisen. Nun geht der Elektronikhändler in die Verlängerung und lädt in seinem Onlineshop ab 20 Uhr abends zum „Spätshoppen“ ein. Schnäppchenjäger können die Nacht durchmachen und bis morgen Donnerstag, den 28. Dezember, um 9 Uhr nach Extraangeboten stöbern.

In der MediaMarkt-Spätshopping-Nacht haben die Kunden ganze 13 Stunden lang Zeit, um die schönsten Dinge zu Knallerpreisen zu ergattern – ein vorgezogenes Silvesterfeuerwerk der Schnäppchen. Wenn noch Weihnachtswünsche unerfüllt geblieben sind, ist die Spätshopping-Tour die perfekte Gelegenheit, um die Bescherungsversäumnisse nachzuholen. Im Angebot sind ausgewählte Artikel aus allen Warenbereichen: Smartphones, Kameras, Fitness-Tracker, Games, Spielekonsolen, Haushaltsgeräte und vieles mehr – solange der Vorrat reicht. Zudem erlässt MediaMarkt in der Aktionsnacht den Bestellern zwischen 20 Uhr abends und 9 Uhr morgens die Versandkosten.

Weitere Informationen sowie alle Spätshoppen-Angebote gibt es ab 20 Uhr unter www.mediamarkt.de

Quelle: MediaMarkt Pressemitteilung