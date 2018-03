MediaMarkt – Gönn-Dir-Zu-Ostern Aktion gestartet

MediaMarkt hat eine besondere Aktion über die Oster Feiertage gestartet. Unter den Namen Gönn-Dir-Zu-Ostern gibt es spannende Angebote. Diese laufen bis Samstag, den 31.3 um 9 Uhr und sind versandkostenfrei.

Nintendo Switch Pro Controller plus Legend of Zelda: Breath of the Wild – 79 €

POWER A Mario Core Wired Iconic , Controller + Super Mario Odyssey – 59 €

POWER A Splatoon Core Wired Iconic , Controller, + Splatoon 2 – 59 €

Nintendo 2DS XL Rot/Weiss plus Tomodachi Life – 77 €

Woll Yoshi Grün amiibo – 10 €

Mein Teddy und Ich (3DS) – 8 €

Sonic Boom: Feuer und Eis (3DS) – 10 €

Dragon Quest 7 (3DS) – 17 €

Monster Hunter Generations (3DS) – 17 €

Fire Emblem Fates – Herrschaft (3DS) – 17 €

Fire Emblem Fates – Vermächtnis (3DS) – 17 €

Mario Party Star Rush (3DS) – 19 €

Paper Mario Color Smash (WiiU) – 17 €

Mario & Sonic bei den olympischen Spielen (WiiU) – 17 €

Hyrule Warriors (WiiU) – 17 €

Kirby und der Regenbogen Pinsel (WiiU) – 17 €

Pokémon Tekken (WiiU) – 20 €