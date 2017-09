MediaMarkt – Gönn-Dir-Dienstag mit Xbox Controller für 35 Euro

Der MediaMarkt Gönn-Dir-Dienstag geht an den Start und bringt nicht ganz so viele, aber dennoch ganz interessante Angebote mit. Bis morgen früh um 9 Uhr könnt ihr euch versandkostenfrei den Xbox Wireless Controller SE Winter Forces für 35 Euro in den Warenkorb legen. Außerdem gibt es noch die Xbox One Version von The Elder Scrolls Online:Tamriel für 10 Euro. PS4 Fans dürfen sich über die PS4 Day One Edition von Agents of Mayhem für 33 Euro freuen. PC Fans bekommen Civilization VI für 22 Euro. Und zu guter Letzt dürfen sich Nintendo 3DS Besitzer über Mario Golf World Tour für 14 Euro, Yo-Kai Watch für 25 Euro, Mario Party: Island Tours für 12 € und Metroid Prime Federation Force für 22 Euro freuen.

*Partnerlink: Mit einer Bestellung über den Link verdienen wir ein wenig Geld und können unsere Serverkosten bezahlen. Vielen Dank dafür.