MediaMarkt – Gönn-Dir-Dienstag mit Watch Dogs 2 und Xbox Festplatte

Der Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt war ehrlich gesagt schon mal besser. Aber trotzdem wollen wir euch über die Games-Angebote informieren. So gibt es die PS4 und Xbox One Version von Watch Dogs 2 für 49,99 € statt 64,99 €. Außerdem gibt es für die Xbox One die WD MyPassport 2 TB Festplatte plus Halo 5: Guardians für 89 €. Film Fans dürfen sich über die Steelbook Edition von Halo: Nightfall für 5 € freuen. Die Angebote gelten bis morgen früh um 9 Uhr und solange der Vorrat reicht.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag