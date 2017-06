MediaMarkt – Gönn-Dir-Dienstag mit tollen Games-Angeboten

Es ist Dienstag abend und MediaMarkt haut wieder den Gönn-Dir-Dienstag raus. Bis morgen früh um 9 Uhr gibt es Schnäppchen versandkostenfrei auf Bestellung. Und diesmal dürfen sich besonders Xbox One Fans freuen. Neben Gears of War: Ultimate Edition (ebenfalls nur noch für Markt-Abholung) für 10 Euro gibt es auch noch WWE 2K17 für 17 € oder die BioShock Collection für 25 €. Aber auch ein Wireless Controller für die Xbox One ist im Angebot und aktuell für 39 € statt 54,99 € zu haben. Aber auch die PS4 Fraktion ist dabei auch wenn es nur zwei Angebote sind. GTA V für 29 € und Mafia 3 für schlappe 9 € (leider schon online vergriffen aber für Markt-Abholung noch erhältlich).

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag