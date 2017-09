MediaMarkt – Gönn-Dir-Dienstag mit PS4 und Xbox One Bundles

Der MediaMarkt Gönn-Dir-Dienstag haut bis Mittwoch früh um 9 Uhr zwei interessante Konsolen Bundles raus. Dabei handelt es sich um die PS4 500 GB Version plus 3 Games aus der 3 für 49 € Aktion für 285 € und eine Xbox One S 1 TB plus Wireless Controller SE Winter Forces und The Elder Scrolls: Morrowind für 249 €. Da kann man nicht meckern. Versandkostenfrei und nur solange der Vorrat reicht.

*Partnerlink – Mit einem Einkauf über den Klick unterstützt ihr uns mit einem kleinen Betrag den wir für unsere Serverkosten nutzen können. Vielen Dank dafür.