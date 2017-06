MediaMarkt – Gönn-Dir-Dienstag mit Nintendo Angeboten

Der Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt ist diesmal besonders für Nintendo Fans interessant. So gibt es dort die Nintendo 2DS Konsole plus Super Mario Bros 2. für 77 € statt 99 €. Außerdem gibt es den Nintendo 3DS XL plus Animal Crossing: Happy Home Designer für 139 € statt 199,99 €. Desweiteren gibt es auch noch ein paar WiiU Games im Angebot.

