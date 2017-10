MediaMarkt – Gönn-Dir-Dienstag mit netten Angeboten

Der Gönn-Dir-Dienstag geht bei MediaMarkt auch am Tag der Deutschen Einheit an den Start. Videospieler dürfen sich auch dort diesmal wieder über interessante Angebote freuen. Diese gelten noch bis Mittwoch früh um 9 Uhr und sind wie immer versandkostenfrei.

Diesmal im Angebot:

The Evil Within 2 + Wolfenstein II: Welcome to Amerika (PS4 / Xbox One) – 88 € (statt 139,98 €)

Final Fantasy XV (PS4 / Xbox One) – 27 € (statt 39,99 €)

Hitman: Die komplette erste Staffel (PS4) – 29 € (statt 59,99 €)

*Partnerlink: Mit einer Bestellung über den Link verdienen wir ein wenig Geld und können damit unsere Serverkosten bezahlen. Vielen Dank dafür.