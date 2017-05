MediaMarkt – 20 Prozent Aktion auf Xbox Konsolen

Da haut MediaMarkt doch mal wieder eine tolle Aktion raus. Aktuell gibt es dort die Hin&Web Aktion und es gibt 20 Prozent auf Xbox One Konsolen. Die Prozente werden dabei direkt im Warenkorb abgezogen. Auch ein paar Xbox One Games sind in der Aktion günstiger zu haben. Unter anderem Forza Horizon 3 oder Halo Wars 2.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag