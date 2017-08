Media Markt – Nächste Woche erwarten euch tolle Angebote

Schnäppchenjäger aufgepasst, wir haben tolle News für euch. Durch die Mädels und Jungs von konsolenschnaeppchen.de, sind wir auf ein wunderbares Online-Angebot von Media Markt gestoßen. Und zwar gibt es ab Mittwoch nächster Woche, also dem 30. August, gleich zwei Multibuy-Aktionen!

Media Markt wirft mit Angeboten um sich!

Dabei handelt es sich zum einen um ein „3 für 49 Euro“- und ein „3 für 79 Euro“-Angebot auf ausgewählte PS4- und Xbox One-Spiele. Die offizielle Auswahl an Spielen ist noch nicht bekannt aber auf dem Bild (rechts), kann man schon das ein oder andere erahnen. Das ist aber noch lange nicht alles. Es gibt außerdem zwei PS4 Pro 1TB Konsolen für insgesamt 598 EUR – also 299 EUR je Konsole. Also, fragt schon einmal bei euren Freunden und Verwandten nach, wer noch eine PS4 brauch, dann könnt ihr super günstig eine ergattern.

Wer möglicherweise anfallende Versandkosten sparen will, kann sich seine Konsole auch in einen Markt vor Ort liefern lassen. Wenn es neue Infos zur Aktion gibt, werden wir euch informieren.

Quelle: konsolenschnaeppchen.de