Media Markt – Gönn-Dir-Dienstag mit tollen Xbox 360 Games-Angeboten

Media Markt haut wie immer am Dienstag Abend den Gönn-Dir-Dienstag raus und präsentiert von 21 Uhr bis 9 Uhr morgens ein paar spezielle Schnäppchen an. Und auch diesmal kommen wir Gamer wieder auf unsere Kosten. So gibt es Xbox 360 Games ab 15 Euro (darunter Red Dead Redemption, NBA 2K17, WWE 2K17, GTA V), Fifa 17 für die Xbox 360 für 39 € und die Xbox 360 plus Forza Horizon 2 für 95 Euro.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag