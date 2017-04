Media Markt – Gönn-Dir-Dienstag mit tollen Games-Angeboten

Es ist Dienstag abend und Media Markt haut seinen Gönn-Dir-Dienstag raus. Die Games-Angebote gibt es aber nur bis morgen früh um 9 Uhr. Ihr solltet also schnell sein. Red Dead Redemption (Xbox 360) könnt ihr euch für 9,90 € statt 19,99 € gönnen. Oder ihr holt euch Mafia III für die PS4 oder PC für günstige 19 € statt 34,99 bzw. 29,99 €. Außerdem sind noch Bioshock: The Collection (PS4 / Xbox One), NBA 2K17 (Xbox 360), GTA V Liberty City (Xbox 360) und die Mafia III Collectors Edition (Xbox One) im Angebot.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag