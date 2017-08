MediaMarkt – 3 für 49 EUR und 3 für 79 EUR Aktion gestartet

Wie wir euch vor einigen Tagen bereits berichtet haben, startet ab heute die große MediaMarkt Rabattaktion und wir haben alles was ihr braucht gleich hier:

Es gibt wieder 3 Spiele für 49 bzw. 79 Euro. Darüber hinaus könnt ihr noch zwei PS4 Pro 1TB Konsolen für insgesamt 598 Euro – also 299 Euroje Konsole abstauben. In der 3 für 49 Aktion gibt es Beispielsweise Watch Dogs 2, Skyrim und Fallout 4 für nur 49 Euro. Das komplette Angebot findet ihr hier. In der 3 für 79 Aktion bekommt ihr für 79 Euro beispielsweise The Last Guardian, The Witcher 3 und Agents of Mayhem.

Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht, für ausgewählte Xbox One, PS4 und PC-Spiele. Wie lange die Aktion dauern wird ist nicht bekannt, also lieber schnell sein.