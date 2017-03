Mass Effect: Andromeda toppt Games-Charts

Die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, bekommen den „Mass Effect“ zu spüren. Der aktuelle Ableger der Science-Fiction-Reihe, „Mass Effect: Andromeda“ (Electronic Arts), reist mit Lichtgeschwindigkeit durchs All und erobert den ersten Platz der PS4- und Xbox One-Hitliste. Die Handlung spielt 600 Jahre in der Zukunft, wo die Menschheit in der Andromeda-Galaxie eine neue Heimat sucht.

Diverse Bestien, Untote und Dämonen müssen im Action-Rollenspiel „Vikings – Wolves of Midgard“ besiegt werden. Der „Diablo 3“-Konkurrent, der Spieler in die nordische Mythenwelt entführt, debütiert auf den Positionen sieben (PS4), vier (Xbox One) bzw. fünf (PC Games). Vorwochensieger „Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands“ ist in allen drei Rankings nun an zweiter Stelle zu finden. Die PC-Krone wird an „Die Sims 4“ weitergereicht. Auf PS3 („Call Of Duty: Black Ops 2“), Xbox 360 („Minecraft“) und Nintendo Wii („Mario Kart Wii Selects“) bleiben die Spitzenreiter dieselben wie vor sieben Tagen.