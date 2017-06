Marvel vs. Capcom: Inifinite – Demo Fazit

Gestern wurde auf Sonys E3 Präsentation ein neuer Trailer zu Marvel vs. Capcom: Inifinite gezeigt, gleich im Anschluss ist eine spielbare Demo erschienen. Wir haben sie für euch getestet und sagen euch wie sie uns gefallen hat.

Wenn Chris Redfield, Mega Man, Ryu, Dante, Captain Marvel, Captain America, Doctor Strange und viele mehr zusammen auf dem Schlachtfeld stehen kann dies nur eins bedeuten: Capcom hat sich an ein neues Prügelspiel gesetzt. Marvel vs. Capcom: Infinite hat nicht nur einen neuen Trailer bekommen, sondern auch direkt eine spielbare Demo für die Xbox One und PS4 und wir sagen euch was die Story Demo zu bieten hat.

Aber kommen wir direkt auf die Demo zu sprechen: Es handelt sich hierbei um ein klassisches Beat’em Up in dem immer Doppelkämpfe bestritten werden. Bei diesen 2 vs. 2 Matches wechseln sich die Kämpfer im Team per Knopfdruck ab. Die Moves sowie das ganze Spiel sehen einfach nur klasse aus. Auch die Kombos können sich wirklich sehen lassen. Ich hatte beim Spielen der Demo sogar mehr Spaß als beim Spielen von Tekken 7, das ist allerdings sehr subjektiv.

Aber es ist ja eine Story Demo, also wird man auch schon etwas in die Geschichte eingeleitet. Sigma hat Mega Man in der Vergangenheit oft das Leben schwer gemacht, genau wie Ultron den Marvel-Helden oft böse zugesetzt hat. Nun haben die beiden Bösewichte sich zu Ultron Sigma fusioniert und diese Fusion scheint unbesiegbar.. Also schließen sich sowohl die Marvel als auch die Capcom Helden zusammen um Ultron Sigma die Stirn zu bieten, doch dieser scheint einfach zu stark zu sein. Die Letzte Hoffnung: Der wahnsinnige Titan Thanos. Sie lassen ihn frei, ob das eine gute Idee war erfahren wir in der Demo allerdings nicht. Die Demo endete damit, dass Ultron Sigma uns Story-bedingt besiegt und lässt uns mit Lust auf mehr zurück. Wenn das Spiel so wird wie die Demo und dazu dann noch der Arcade und Multiplayer gut wird, dann wir Marvle vs. Capcom: Infinite ein extrem gutes Spiel.

Bisher setzt sich das Roaster aus folgenden Kämpfern zusammen:

Black Panther (Zusatzcontent per DLC)

Captain America

Captain Marvel

Doctor Strange

Gamora

Hawkeye

Hulk [

Iron Man

Nova

Rocket Raccoon

Thanos

Thor

Ultron

Arthur

Chris Redfield

Chun-Li

Dante

Mega Man X

Morrigan Aensland

Nathan Spencer

Ryu

Sigma (Nur für Käufer der Deluxe Edition)

Strider Hiryu

Zero

Capcom vs. Marvel: Infinite erscheint am 19. September diesen Jahres für PC, Xbox One und PlayStation 4.