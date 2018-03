Marvel vs. Capcom Infinite – Ab sofort Teil von Xbox Play Anywhere

Erst im vergangenen Jahr veröffentlichte Capcom mit Marvel vs. Capcom Infinite den nächsten Teil der populären Cross-Over-Serie. Dank Microsoft dürfen sich nun vor allem alle Besitzer einer Xbox One und eines Gaming-PC’s freuen. So kündigte der Redmonder Konzern an, dass Marvel vs. Capcom Infinite ab sofort Teil vom Xbox Play Anywhere-Programm sein wird. Demnach dürfen alle diejenigen, die sich das Beat ‚em-up auf dem PC gekauft haben, nun das Spiel auch kostenfrei auf der Xbox One herunterladen. Andersherum gilt das Ganze natürlich gleichermaßen. Speicherstände und Spielfortschritten können dabei ebenfalls zwischen PC und Xbox One ausgetauscht werden.