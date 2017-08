Mario + Rabbids Kingdom Battle: Mario wird vorgestellt

Ubisoft hat für Mario + Rabbids Kingdom Battle einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem besonderer Fokus auf den italienischen Klempner Mario gelegt wird.

Das Video zeigt unter anderem, wie Mario mit seinem Blaster Jagd auf gegnerische Rabbits macht. Als Nahkampfoption steht ihm dabei sein Hammer zur Verfügung, mit dem er in der Lage ist, mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen. Außerdem werden einige passive Fähigkeiten von Mario beleuchtet. So ist er eine sehr gute Wahl in eurem Team, da er die Angriffsstärke von seinen Verbündeten erhöht. Des Weiteren schießt er automatisch, sobald er einen Gegner in seiner Sichtlinie erspäht. Für mehr Abwechslung sorgt ein Fähigkeitenbaum, in dem ihr euren Mario individuell anpassen könnt, indem ihr euch neue Fähigkeiten erspielt. Eine davon ist Marios legendärer Sprung auf die Köpfe seiner Widersacher, mit dem er gleichzeitig schaden zufügt und Hindernisse überwinden kann.

Mario + Rabbids Kingdom Battle erscheint am 29. August für die Nintendo Switch. Hier könnt ihr euch selbst den neuen Trailer anschauen: