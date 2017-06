Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions – Offiziel angekündigt

Viele Fans hatte der Beginn der Mario & Luigi Reihe, also Superstar Saga. Nintendo hat sich dazu entschieden ein Remake auf dem 3DS zu veröffentlichen.

Im Jahr 2003 leitete Nintendo die Mario & Luigi Reihe mit dem Titel Superstar Saga ein. 2017, also 14 Jahre später, bringt Nintendo ein Remake zum Titel auf ihre 3DS-Familie. Als Plus bringt Big N eine neue Geschichte mit ein und zwar die von Bowsers Schergen (Bowsers Minions).Das Spiel wird also sowohl aus Seite der Helden und aus Seite der Bösewichte spielbar sein.

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions erscheint am 6. Oktober diesen Jahres für Nintendos 3DS-Familie.