Major Nelson twittert über neue Funktionen auf der Xbox One

Wenn Major Nelson twittert kann es manchmal ziemlich spannend werden. Das ist auch diesmal der Fall. So postete er das die Xbox One bald neue Funktionen bekommen wird. Er selbst konnte es ausprobieren und kann es kaum erwarten davon zu erzählen. Doch was könnte der gute Mann damit meinen? Auf jeden Fall ist das Posting durch die Decke gegangen und alle wollen wissen was es ist. Doch wir müssen uns bis zur Enthüllung leider noch was gedulden. Sobald wir mehr wissen erfahrt ihr es natürlich bei uns.

I can’t wait to tell you about the cool new features coming to Xbox One I just had a chance to play around with. In due time though. In due time 😉

— L a r r y H r y b (@majornelson) 20. Februar 2018