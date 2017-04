Magic: The Gathering – 11 Gründe, mal den Controller beiseite zu legen

Am 15. April vergibt Magic: The Gathering im Rahmen seines „Magic Open House“-Events mehr als 50.000 kostenlose “Willkommensdecks” in Europa. Das „Magic Open House” findet in mehr als 1.700 Game-Stores statt und bietet die Gelegenheit, eines der besten Strategiespiele weltweit kennenzulernen.

Magic wurde vor fast 25 Jahren entwickelt und ist mit mehr als 20 Millionen Spielern und Fans weltweit beliebter denn je.

Als der Erfinder Richard Garfield den Verleger „Wizards of the Coast“ erstmals kontaktierte, ging es zunächst nicht um Magic: The Gathering, sondern um die Idee eines Brettspiels. Dem Verlag war das finanzielle Risiko allerdings zu groß. Daher bat er ihn, ein einfaches Spiel zu konzipieren, das man schnell zwischen den Sessions von „Dungeons & Dragons“ spielen kann. Daraus entwickelte Garfield das Strategiekartenspiel: Magic: The Gathering.

“Wizards of the Coast” ist einer der größten Auftraggeber von Fantasy-Illustrationen. Neben Magic bietet Wizards of the Coast auch das Rollenspiel „Dungeons & Dragons“ an.

Die Magic: The Gathering Pro-Tour ist die höchste Turnierserie des Spiels. Sie existiert seit 1996 und wird seit 1997 im Fernsehen ausgestrahlt. Ursprünglich auf ESPN, in den vergangenen Jahren auf Youtube und mittlerweile auf Twitch. Während andere “E-Sports Wettbewerbe” nur digital existieren, konzentriert sich das Magic: The Gathering-Angebot auf physische Tabletop-Spiele, auf die Emotionen der Spieler und die Atmosphäre der Wettkampfstätten.

Die meisten Spieler spielen Magic zu Hause und in den 7.000 Stores weltweit. Es gibt jedoch auch Profi-Turnierreihen: dazu zählen vier Pro Tour-Veranstaltungen, die Weltmeisterschaften und der „World Magic Cup“ für Teams

Seit 1993 ist Magic: The Gathering exponentiell gewachsen – nicht nur bei den Fans, sondern auch die Anzahl der Erweiterungen und Karten, die gedruckt wurden. Derzeit gibt es mehr als 16.000 einzigartige gedruckte Karten. Alle mit aufwendigen detaillierten Grafiken versehen, individuellen Regeltexten und einer sich ständig weiterentwickelnden Handlung.

Das größte Magic-Event aller Zeiten war der Grand Prix Las Vegas im Jahr 2015, an dem 7.551 Spieler teilnahmen. Die Veranstaltung war Teil des „Modern Masters“-Wochenendes. Mehr als 150 Geschäfte in Deutschland und Österreich veranstalten regelmäßig Events – von Qualifikationsevents bis hin zu entspannten Spieleabenden. Diese Events gibt es in nahezu jeder großen Stadt

Richard Garfield hat neben Magic: The Gathering auch andere Spiele erfunden. Seine urpsrüngliche Idee für „Wizards of the Coast“ war ein Spiel, bei dem Roboter ein Wettrennen miteinander veranstalten und dabei eine Fabrik auf den Kopf stellen. Sie laufen in brennende Laser oder Förderbänder und müssen andere gefährliche Hindernisse auf ihrem Weg überwinden. „Robo Rally“ ist mittlerweile ein Brettspielklassiker, der vor kurzem mit neuen Regeln aktualisiert wurde und auch in deutscher Sprache erschienen ist.

Magic hat zudem prominente Fans wie Schauspieler Wil Wheaton oder die Duffer Brüder, Drehbuchautoren der Netflix-Serie „Stranger Things“. Die Geschwister erläutern: „Wir sagten ‚Mist, die Kids in der Serie können nicht Magic: The Garthering spielen, weil es noch nicht erfunden wurde! Mein Bruder und ich haben D&D gespielt. Wir waren aber nicht besonders gut darin.” In Deutschland haben LeFloid & Friends auch auf ihrem YouTube-Kanal über Magic

Der Deutsche Kai Budde ist einer der besten Spieler aller Zeiten – vielleicht sogar der Beste. Eine Tatsache, die in der Magic-Community immer noch sehr umstritten ist. Viele Fans unterstützen eher den in Amerika geborenen Jon Finkel. Der „German Juggernaut“ hat die Konkurrenz in den frühen 2000er Jahren dominiert und in nur zwei Jahren fünf Pro Tour-Titel gewonnen. Als Mitglied der „Hall of Fame“ nimmt er hin und wieder noch an Wettkämpfen teil. Aktuell ist Patrick Dickmann der bekannteste deutsche Spieler, der regelmäßig bei der Pro Tour dabei ist.