Mafia III – Day One Patch Größe bekannt + PS4 Pro Unterstützung

Am 07. Oktober erscheint endlich Mafia III für die PS4, Xbox One und PC. Zum Start des Spiels wird 2K Games direkt einen Day One Patch veröffentlichen, der knapp 2,6 GB wiegen wird. Was da genau drin steckt wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Außerdem gaben die Entwickler bekannt, dass die kommende PS4 Pro unterstützt wird und grafische Verbesserungen die Folge sein werden. Das teilte Haden Blackman in einem Interview mit.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag