Mafia 3 Gewinnspiel – Wir und 2K hauen ein Fanpaket raus

Wir haben es bereits angekündigt und nun folgt der Vollzug. In Zusammenarbeit mit 2K Games haben wir ein tolles Mafia 3 Gewinnspiel für euch vorbereitet. Und in diesem Paket steckt alles was der Mafia Zocker so braucht. Ein cooler Rucksack im Mafia Style, ein Kartenspiel, Aufnäher, Anstecker, eine Tasche und eine stylische Mütze. Das darf in keinem vernünftigen Gamer-Haushalt fehlen.

So macht ihr mit:

Sendet eine Mail mit dem Betreff „Mafia“ an mach-mit-bei@games-mag.de und drückt die Daumen. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 13. November um 23:59 Uhr. Im Anschluss wird unser Gewinner oder die Gewinnerin schriftlich von uns informiert. Wir drücken euch fest die Daumen. Einen großen Dank an 2K Games für die Bereitstellung der tollen Preise.