MachiaVillain – Ab 16. Mai managen wir unsere Monstervilla

Good Shepherd Entertainment und der unabhängige Entwickler Wild Factor haben enthüllt, dass MachiaVillain, das böse Villenmanagement- und Strategiespiel, seine Schrecken am 16. Mai 2018 auf Windows PC, Mac und Linux verbreiten wird.

Darum geht es:

Inspiriert von den Legenden des Horrorkinos und klassischen Spielerlebnissen wie Dungeon Keeper, lässt MachiaVillain Spieler eine makabre Villa aus ihren schrecklichsten Träumen bauen – vom harmlosen Haus bis hin zum alptraumhaften Palast der Panik. So wird man zum professionellen Planer und stellt tödliche Fallen, lockt Einheimische hinein und lässt seine Vasallen an deren Fleisch schlemmen. Aber Vorsicht: Auch Horrorfilmmonster haben einen Ehrenkodex zu befolgen. Um die furchterregendste Bedrohung in der Nachbarschaft zu werden, müssen wir uns an bestimmte Regeln halten – man sucht sich nur Opfer, wenn sie allein sind, hält die Jungfrau bis zum Ende am Leben und verletzt natürlich niemals den Hund.

Mit einer liebvoll zusammengestellten Gruppe an Monstern mit einzigartigen Eigenschaften und Bedürfnissen, passt man sich so an die die Villa an – damit sich alle wie zu Hause fühlen. Übrig gebliebene Körperteile aus der Zerstückelung und andere Ressourcen aus der Umgebung lassen sich dafür nutzen, neue Gegenstände herzustellen, um das Gut vor übernatürlichen Kreaturen und Monsterjägern zu schützen und eine grausame Zeit zu haben.

Trailer:



MachiaVillain kostet 19,99€ und lässt sich bei Steam finden.