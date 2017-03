Lootchest – Das steckt in der Februar Box

Wir looten für euch euch und haben den fetten Stoff für alle Geeks, Nerds und Gamer für euch. Dank der Zusammenarbeit mit Lootchest präsentieren wir euch nun demnächst immer wieder mal eine neue Lootchest Box und deren Inhalt. Aber nicht nur in schriftlicher Form sondern auch bald noch in einem Video. Keine Sorge ihr müsst mich nicht sehen, ihr hört nur meine hoch erotische Stimme ;). Doch was steckt in diesem Monat in der Februar Lootchest Box?

Nun ja fangen wir mal ganz klein an und regen unseren Appetit an. So dürft ihr euch nämlich über zwei Packungen von Super Sour Poppin´ Candy freuen. Das prickelt nicht nur im Bauchnabel sondern auch gerne mal im Mund. Und beim Zocken was zwischen den Zähnen zu haben ist doch auch ganz cool. Und wenn dann noch der unvergleichliche Kirschgeschmack dazu kommt – ein Traum.

Weiter geht´s mit einer Postkarte von Superman. Diese kostet im Handel so ca. 0,95 € und wäre auch eine tolle Sache für Batman. Dann kann er endlich mal wieder eine Postkarte an seinen Freund schicken und ihn vielleicht zu einen weiteren gemeinsamen Film überreden. Und mal ehrlich: So eine Postkarte von Superman gehört doch in jedes Nerd-Regal.

Noch haben wir Winter und noch ist es kalt – bei uns zumindest. Und was macht man wenn es kalt ist? Richtig Glühwein trinken, ein Feuer und Handschuhe tragen. Und wenn es dann noch coole Smartphone Handschuhe von Dark Souls sind kann uns die Kälte doch mal kreuzweise. Im Handel kosten die stylischen Fingerabdeckungen 12,95 €. Euer Smartphone ist ebenfalls begeistert – dank der Touchscreen Fingerspitzen wird es nicht von euch alleine gelassen und ist auch bei klirrender Kälte für euch einsatzbereit.

Walking Dead kennt jeder, mag jeder und liebt jeder. Na gut, ich jetzt gerade nicht, aber das spielt ja auch keine Rolle. Der Rucksack ist trotzdem toll und macht echt was her. Doch Rucksack ist auch nicht so ganz richtig – denn eher ist es ein Turnbeutel. Mit dem könnt ihr ganz locker zum Sport traben und mal schön die Welle machen. Und wenn euch die Streber von der Ecke auf die Nerven gehen holt ihr einfach euren abgeschnittenen Arm aus dem Walking Dead Turnbeutel und fragt ob alles in Ordnung ist. Im Handel ist der Turnbeutel für 9,95 € zu haben.

Ein guter Schlüsselbund hat nicht nur Schlüssel und einen Flaschenöffner sondern auch einen coolen Schlüsselanhänger. Denn findet ihr in eurer Lootchest Box. Und dabei handelt es sich um einen Suicide Squad Schlüsselanhänger. Suicide Squad? Genau, der Film mit den verrückten Gestalten wie Will Smith und Co. Im Handel kostet so ein Teil 4,95 €. Muss man einfach am Schlüsselbund haben. Aber auch der Haustürschlüssel wäre nicht verkehrt.

Was macht ein Nerd, Geek oder Gamer am liebsten wenn er nicht gerade zockt? Er säubert sein Regal mit den wertvollen Items die er immer schon gerne gesammelt hat. Und diesmal kommt ein weiteres dazu. Aus der Memes Rubrik gibt es eine tolle Sammelfigur. Dabei dürft ihr euch diesmal über Darpe freue, die besonders über eine tolle Ausstrahlung verfügt und auf keinen Regal der Welt fehlen sollte. Insgesamt gibt es acht verschiedene Memes für einen Einzelpreis von 12,95 € im Handel.

Zu guter Letzt gibt es noch mal was Neues für den Kleiderschrank. Ein Metroid Prime Samus T-Shirt in der Größe 3 XL. Wunderbar, passt wie angegossen und sieht nicht aus wie die China Ware von der Kirmes. Ein T-Shirt was Blicke auf auch zuwerfen wird und jeden anderen zeigt das ihr einer von Samus´ Gefolgsleuten seid. Aber Achtung: Es handelt sich dabei um den Metroid Prime Samus. Samu Haber ist ein anderer. Im Handel kostet das schicke T-Shirt 14,95 €

Mehr zu der Lootchest Box und was ihr dort alles so finden könnt findet ihr auf der offiziellen Website. Wir sind begeistert und freuen uns schon auf den nächsten Monat.