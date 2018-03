Little Witch Academia: Chamber of Time – Release-Termin bekannt gegeben

Publisher Bandai Namco hat nun offiziell den Release-Termin zum kommenden Little Witch Academia: Chamber of Time bekannt gegeben. Demnach erscheint das turbulente Action-JRPG rund um die Hexen in Ausbildung am 15. Mai für PlayStation 4 und PC. Eine physische Version soll es allerdings nicht geben.

Passend zu dieser Ankündigung veröffentlichte Bandai Namco auch gleich einen neuen Opening-Movie-Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt:

Little Witch Academia: Chamber of Time wird von Studio Trigger entwickelt und bietet eine neue Story, bekannte Gesichter aus der Anime-Serie sowie neue Zwischensequenzen.