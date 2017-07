Little Witch Academia: Chamber of Time für PC und PS4 angekündigt

Bandai Namco hat bekanntgegeben, dass das Rollenspiel Little Witch Academia: Chamber of Time im Frühjahr 2018 für die PS4 und auf PC via Steam erscheinen wird. Little Witch Academia: Chamber of Time ist eine aufregende Mischung aus 3D-Action-JRPG und Sidescroll-Beat’em Up und basiert auf der populären, gleichnamigen Animeserie von Studio Trigger. Bei uns läuft die Serie aktuell exklusiv auf Netflix.

Darum geht es:

Inspiriert von der berühmten Hexe Shiny Chariot, hat sich das völlig normale Mädchen Atsuke „Akko“ Kagari für die Luna Nova Magier-Akademie eingeschrieben – eine hoch angesehene Schule für junge Mädchen, die eine Hexe werden möchten. Auf der Schule ändert sich Akkos Leben grundlegend und sie findet neue Freunde, die ein fester Teil ihres alltäglichen Lebens werden. Kurz vor den anstehenden Sommerferien werden die jungen Hexen in der Luna Nova Magier-Akademie Zeugen eines übernatürlichen Ereignisses, als die sieben Wunder ein Ritual durchführen, das seit Jahrhunderten weitergegeben wird. Dies ist der Anfang eines großen Abenteuers, das das Leben der jungen Freunde für immer verändern wird.

Trailer:

Little Witch Academia: Chamber of Time enthält Charaktere aus der Original-Show und lässt uns an der Luna Nova Magier-Akademie auch komplett neue Storylines erleben. Magie, Freundschaft, Abenteuer und Mysterien sind die Grundpfeiler dieses neuen Rollenspiels, das im Frühjahr 2018 für die PlayStation 4 und für PC via Steam erscheinen wird.