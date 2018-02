Little Nightmares – Action-Adventure kommt für die Nintendo Switch

Für Little Nightmares ist erst vor wenigen Tagen der letzte Zusatzinhalt erschienen und schon scheint sich die nächste Ankündigung des Bandai Namco Titels anzubahnen. So führte ein Entwickler des Studios Engine Software bei der Plattform LinkedIn das Action-Adventure Little Nightmares als aktuelle Jobbeschreibung an. Engine Software ist bereits dafür bekannt diverse Spiele auf die Nintendo Switch zu portieren. So arbeitete man in der Vergangenheit bereits an Umsetzungen von Oceanhorn oder The Escapists 2 für die Hybrid-Konsole.

Bisher sind zur Portierung von Little Nightmares noch keinerlei Informationen bekannt. Ursprünglich erschien das Abenteuer im April des vergangenen Jahres für PlayStation 4, Xbox One und PC.