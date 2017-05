Little Nightmares – Accolades-Trailer zeigt den Erfolg des Titels

Das düstere und skurrile Abenteuer Little Nightmares ist seit dem 28. April erhältlich und wurde seitdem mit großer Begeisterung aufgenommen. Bandai Namco und Tarsier Studio veröffentlichten nun einen passenden Accolades-Trailer zu dem erfolgreichen Grusel-Adventure. Schaut euch das Video bis zum Schluss an, um Hinweise zur Zukunft von Little Nightmares zu bekommen … wer ist nur dieser Junge?

Trailer: