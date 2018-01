Life is Strange: Before the Storm – Prall gefüllte Box kommt in den Handel

Square Enix kündigt an, dass Life is Strange: Before the Storm am 09. März 2018 in einer Box-Version für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint. Am selben Tag wird auch die Bonus-Episode des Adventures mit dem Titel „Lebewohl“ als Download veröffentlicht.

Die hochwertige Limited Edition von Life is Strange: Before the Storm enthält neben dem Spiel auf Disc ein hochwertiges Artbook und eine Soundtrack-CD. Wer die Vinyl Edition (exklusiv verfügbar im Square Enix Store) bestellt, der erhält zusätzlich noch ein Set bestehend aus vier Schallplatten mit der Musik des Spiels.

Die Limited Edition kann demnächst bei ausgewählten Handelspartnern vorbestellt werden und enthält folgende Zusatzinhalte:

Bonus Episode „Lebewohl“ – Spieler erleben ein letztes Mal die junge Max Caulfield in einer ganz speziellen Geschichte, und das mit den beiden Original-Synchronsprecherinnen Ashly Burch und Hannah Telle.

Mixtape Modus – Erstellen Sie Ihre eigene Playlist mit Songs aus dem Soundtrack und hören Sie sich diese Lieder untermalt von einer animierten Szene an.

Outfit Paket – 3 neue Outfits für Chloe, inklusive „Punk Doe“, „Hawt Dawg Man“ & „Illuminati“

Episode 1 der ersten Staffel von Life is Strange

Die Songs des Soundtracks im Überblick: