Life is Strange: Before the Storm – Bonus-Episode erhält Termin

Square Enix hat den finalen Release-Termin der versprochenen Bonus-Episode zum Adventure-Prequel Life is Strange: Before the Storm bekannt gegeben. Diese trägt den Titel „Farewell“ und soll sowohl Chloe als auch Max gleichermaßen in den Mittelpunkt rücken. Ashly Burch und Hannah Telle werden dabei erneut als Synchronsprecher der beiden Protagonistinnen in Aktion treten.

Die Zusatz-Episode zu Before the Storm erscheint am 5. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Diese spielt Jahre vor den Ereignissen in Life is Strange und steht ausschließlich Käufern der digitalen Deluxe Edition oder Limited Edition zur Verfügung.