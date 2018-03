Life is Strange: Before the Storm – Bonus-Episode ab sofort verfügbar

Mit Life is Strange: Before the Storm erhielt die Adventure-Reihe im vergangenen Jahr ein Sequel im Episoden-Format spendiert. Entwickler Deck Nine Games gab aber bereits vor einigen Wochen bekannt, dass aber die letzte Episode noch nicht erschienen wäre und kündigte damit offiziell eine Bonus-Episode an, die das Abenteuer würdig abschließen soll. Die Episode selbst trägt den Titel „Lebewohl“ und ist ab sofort auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 verfügbar. Der neue Abschnitt wird jedoch nur für alle diejenigen spielbar sein, die im Vorfeld die Deluxe Edition von Life is Strange: Before the Storm erworben haben. Alle anderen haben aber jetzt noch die Möglichkeit ihre Fassung upzugraden.