Life is Strange 2 – Neues Gameplay-Video zeigt Chloe und David

Nach den positiven Reaktionen auf das erste Gameplay-Video, das auf der E3 in diesem Jahr enthüllt wurde, bekommen Fans nun einen weiteren, exklusiven Einblick in eine neue Szene aus Life is Strange 2: Before the Storm.

Im Video kehren wir in eine bekannte Umgebung von Arcadia Bay zurück: Wir sehen die 16-jährige Chloe Price, die immer noch mit dem Tod ihres Vaters ringt und versucht, mit der unwillkommenen Ankunft einer neuen Vaterfigur, David, in ihrem Leben umzugehen. Nach dem Erwachen im Anschluss an die Ereignisse in der Mühle in der Nacht zuvor, zeigt diese Szene – die aus einer viel längeren Sequenz im Spiel zusammengeschnitten wurde – Chloes Haus. Wir bekommen so einen Einblick in die turbulente Beziehung zwischen Chloe und dem von ihr verhassten David.

Gameplay-Video:

Die erste von drei Episoden trägt den Titel Awake und wird am 31. August 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam) erscheinen.