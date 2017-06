Life is Strange 2 angekündigt – Prequel erscheint bereits im August

Und die Überraschungen gehen weiter. Auf der Microsoft Pressekonferenz zur E3 ist nun Life is Strange – Before The Storm angekündigt worden. Spekulationen zuvor haben sich bewahrheitet, dass es das Prequel zum ersten Teil sein wird.

Die Geschichte beginnt nun mit Chloe, die wir im ersten Teil schon kennenlernen und nun selbst spielen werden. Die herzergreifende Geschichte geht weiter und wir erfahren, was vor der Katastrophe geschah. Das Spiel aus dem Hause Deck Nine wird in drei Teilen erscheinen. Release Termin ist der 31.August auf der Xbox. Andere Plattformen folgen.

Das Prequel wird zudem nicht von Dotnod entwickelt sondern von Deck Nine. Dotnod gab jedoch bekannt, dass sie an Life is Strange 2 arbeiten.

Wir freuen uns mächtig auf die spannende Geschichte rund um Chloe und Arcadia Bay.