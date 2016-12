Let’s Sing 2017 – Erweiterung mit Top-Hits für PlayStation 4 and Xbox One verfügbar

Voxler und Ravenscourt freuen sich verkünden zu können, dass „Party Classics“, die erste Erweiterung (DLC) für das Karaoke-Party-Spiel Let’s Sing 2017, ab sofort zum Preis von 4,99 EUR für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist.

Die Erweiterung „Party Classics“ ermöglicht Fans der Let’s Sing-Serie ab sofort Zugriff auf die folgenden Hits: “Upside Down” von Diana Ross, “Our House” von Madness und “(I Can’t Help) Falling In Love With You” von UB40. Zusätzlich beinhaltet das Paket auch die Hits “Zombie” von The Cranberries und “Crazy Little Thing Called Love” von Queen.

Let’s Sing-Spieler können bereits aus 35 internationalen und deutschen Hits auswählen, die entweder im Singleplayer oder im Multiplayer mit bis zu vier Spielern auf der Wii oder sogar acht Spielern auf der PS4 und Xbox One nachgesungen werden können. Bekannte Songs wie „Sorry“ von Justin Bieber, “One Call Away” von Charlie Puth, „Adventure Of A Lifetime“ von Coldplay und “Want To Want Me” von Jason Derulo sind in der Track-Liste 2017 enthalten. Außerdem sind deutschsprachige Chart-Stürmer wie „Auf Uns” von Andreas Bourani, „Geiles Leben“ von Glasperlenspiel, „Herz über Kopf“ von JORIS, „Lieblingsmensch“ von Namika, „Halt Dich An Mir Fest“ von Revolverheld Feat. Marta Jandová und viele mehr vertreten.

Speziell für die Versionen für PS4 und Xbox One gibt es zudem zwei Neuerungen in der Geschichte von Let’s Sing. Zusätzlich zu der schon umfangreichen Musikauswahl können die Spieler einen riesigen Online-Store nutzen, um weitere Song-Pakete zu kaufen. Mit Hilfe der neu-entwickelten Let’s Sing Microphone App für Android (4.0 oder neuer) und iOS (iOS 7 und neuer) können Spieler auf der PS4 und Xbox One ihr Smartphone als Mikrofon verwenden.

Feature-Zusammenfassung

· Exklusive Track-Liste mit angesagten Künstlern: 35 internationale und deutsche Chart-Hits, exklusiv ausgewählt für Let’s Sing 2017.

· Originale Musikvideos: Let’s Sing 2017 bietet HD-Videos für die PS4 und Xbox One, als auch eine Wii UTM Kompatibilität für die WiiTM-Version.

· Singe zusammen mit deinen Freunden: Let’s Sing 2017 ist ein richtiger Partykracher für bis zu 8 Spielern auf der PS4 und Xbox One und bis zu 4 Spielern auf der Wii

· Online-Store für noch mehr Songs (für PS4 & XB1): Zum ersten Mal werden durch DLCs noch mehr Lieder zur Verfügung stehen und mehr Abwechslung in die Track-Liste bringen. Der Online-Store wird regelmäßig aktualisiert

· Neue App macht Smartphone als Mikrofon nutzbar (PS4 & XB1): Mit der Let’s Sing Microphone App für Android (4.0 oder neuer) und iOS (iOS7 oder neuer) schnell und einfach in das Spielgeschehen stürzen.

· Trete gegen den Computer an (PS4 & XB1): ermöglicht dem Spieler, gegen bis zu 3 Computergegner zu spielen.

· Online (PS4 & XB1) und offline (Wii) Ranglisten: Zeigt sowohl die Top 3 der Freunde des Spielers als auch die weltweiten Top 3 auf PS4 und Xbox One an. Die Wii bietet eine lokale Offline-Rangliste.