Leipziger Buchmesse: Erlesener Spielspaß mit Nintendo Switch

Ob Leser oder Videospieler, für spannende Unterhaltung sind beide zu haben. Darum zeigt Nintendo auch 2017 wieder Flagge auf der Leipziger Buchmesse. Genauer gesagt im Bereich der Manga-Comic-Con in Messehalle 1. Am dortigen Nintendo-Stand können Spiele-Fans vom 23. bis 26. März in fantastische Welten eintauchen. Zum Beispiel in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Arms und viele weitere Titel für die neue TV-Konsole Nintendo Switch. Dazu kommt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm – und die Chance, in spannenden Turnieren Ruhm, Ehre und reizvolle Preise zu gewinnen.

Die gerade erst erschienene Nintendo Switch ist die erste TV-Konsole der Welt, die sich auch als Handheld nutzen lässt. Da sie über einen eigenen Bildschirm verfügt, verwandelt sie sich im Handumdrehen in ein mobiles Spielgerät. Zu jeder Nintendo Switch gehören zwei Joy-Con, innovative Controller, die unter anderem mit Beschleunigungs- und Bewegungssensoren, HD-Vibration und einer Infrarotkamera ausgestattet sind, wodurch komplett neue Spielerfahrungen geboten werden. Davon können sich die Besucher der Buchmesse selbst überzeugen. Denn Nintendo hat die ersten Spiele für die neue Konsole nach Leipzig mitgebracht, darunter einige Neuheiten, die noch nicht im Handel erhältlich sind.

Spielen ohne Ende am Nintendo-Stand

Zu den stärksten Publikumsmagneten dürfte The Legend of Zelda: Breath of the Wild zählen. Das atemberaubende Fantasy-Abenteuer wird von Presse und Publikum gleichermaßen gefeiert. Was mit Nintendo Switch alles möglich ist, zeigt exemplarisch der Partytitel 1-2-Switch. In 28 originellen Spielen müssen die Fans schnelle Reaktionen, geschickte Bewegungen und einen ausgeprägten Tastsinn an den Tag legen. Ob beim Wettmelken oder beim Samurai-Training – stets gilt es, die Mitspieler genau im Auge zu behalten. Mario Kart 8 Deluxe wiederum, das am 28. April erscheint, ist ein irrwitziges, virtuelles Kartrennen, das die Messegäste nicht nur im TV- und im Handheld- sondern auch im Tisch-Modus ausprobieren können. Später im Frühjahr erscheint ARMS, ein bewegungsgesteuerter Sportspaß. Mit je einem Joy-Con in jeder Hand, steuert der Spieler einen Boxer, der mit seinen Teleskop-Armen virtuelle Haken austeilen kann. Puyo Puyo Tetris vereint gleich zwei legendäre Knobelspiele: Puyo Puyo von SEGA und den Kulttitel Tetris. Und schließlich dürfen die Standbesucher noch einmal in heißen Anti-Schwerkraft-Flitzern aufs Gaspedal treten – in dem ultraschnellen Rennspiel Fast RMX.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden – speziell vor den Spielstationen mit dem neuen The Legend of Zelda: Breath of the Wild – empfiehlt Nintendo allen interessierten Besuchern am Infocounter des Messestands vorab eine Uhrzeit für ein Testspiel zu vereinbaren.

Bühnenprogramm und MCC Gamesroom Contests

Die Messegäste dürfen sich also auf fantastische Spiele freuen, aber auch auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und packende Turniere. Am Nintendo-Stand wird es am Freitag und Samstag zwischen 11:00 und 17:00 Uhr zahlreiche Spieledemos, Interviews – u.a. mit den Entwicklern von Fast RMX – und Auftritte bekannter YouTuber wie lookslikeLink oder Ninotaku TV geben.

Am Samstag beginnen ab 12.30 Uhr mehrere, parallel stattfindende MCC Gamesroom Contests, an denen jeder Besucher der Manga-Comic-Con teilnehmen darf. Unter anderem finden Wettkämpfe in den Nintendo Switch-Spielen 1-2-Switch, Just Dance 2017 und Mario Kart 8 Deluxe statt. Um die Spannung zu erhöhen, startet das Finale von Mario Kart 8 Deluxe direkt am Nintendo-Stand. Darüber hinaus dürfen sich die Freunde der mobilen Nintendo 2DS & 3DS-Konsolen in Monster Hunter Generations beweisen. Eine fröhliche Rauferei versprechen zudem die Turniere in Super Smash Bros. für Wii U und Pokémon Tekken.

Darüber hinaus sind alle Baumeister und solche, die es noch werden wollen, herzlich dazu eingeladen, ihre Kreativität in Super Mario Maker für Nintendo 3DS unter Beweis zu stellen. An jedem der vier Messetage winkt hier einem glücklichen Gewinner ein tolles Nintendo Fan-Paket. Über das genaue Programm und die jeweiligen Uhrzeiten informiert die Website event.nintendo.de.

Leipzig ist am letzten Märzwochenende also auf jeden Fall eine Reise wert – sowohl für Leser als auch für Videospieler.