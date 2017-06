LEGO Worlds veröffentlicht „Classic Space“-Paket und gibt Nintendo-Switch-Version bekannt

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und The LEGO Group gaben heute bekannt, dass das „Classic Space“-Paket, der erste herunterladbare Inhalt für LEGO Worlds, ab dem 5. Juli für 3,99€ erhältlich sein wird. Das „Classic Space“-Paket enthält brandneue Abenteuer, Charaktere, Bauten und Fahrzeuge aus den unglaublich beliebten LEGO Space-Spielsets. Es lässt Spieler abheben und die fernsten Weiten des Weltraums erforschen. Spieler können mit Freunden in neue Abenteuer aufbrechen und in einem Weltraumbuggy durch die Welten reisen, im Weltraumkreuzer durch die Atmosphäre fliegen, im Mineraliendetektor das neue Mond-Biom ausgraben oder mit dem Ein-Mann-Raumschiff in der neuen „Classic Space“-Themenwelt landen!

Es wurde außerdem angekündigt, dass LEGO Worlds diesen Herbst auf Nintendo Switch veröffentlicht wird und ab sofort vorbestellt werden kann. Die physische Version enthält Zugang zu zwei Bonus-Paketen mit Premium-Download-Inhalten, einschließlich „Classic Space“. Die digitale Version enthält das Hauptspiel, die Download-Inhalte sind separat im eShop erhältlich.

LEGO Worlds bietet eine Galaxie aus fantasievollen Welten bestehend aus digitalen LEGO Steinen, in denen Spieler erforschen, entdecken und zusammen bauen können. Das Spiel ist derzeit für die Spielsysteme PlayStation 4, Xbox One und PC (STEAM) erhältlich.