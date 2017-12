LEGO Marvel Super Heroes 2 fügt DLC-Paket basierend auf Marvel Studios Guardians of the Galaxy Vol. 2 hinzu

Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute die Veröffentlichung eines neuen herunterladbaren Inhaltspakets für LEGO Marvel Super Heroes 2 angekündigt, das einen Level und Charaktere basierend auf Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Vol. 2 enthält. Das Paket, das zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 2,99€ erhältlich ist, beinhaltet einen spannenden neuen Level inspiriert von der unvergesslichen Eröffnungsszene des Films, in dem Spieler gegen ein gigantisches Alien-Monster, bekannt als der Abilisk, kämpfen. Das Paket fügt außerdem die Charaktere Star-Lord (Variante), Kraglin, Stakar Ogord, Tullk, Rocket (Ravager-Variante) und Ego hinzu. Spieler können ihre einzigartigen Spezialfähigkeiten im Kampf gegen diese teuflische, interdimensionale Kreatur einsetzen.

LEGO Marvel Super Heroes 2 ist ein brandneues, episches Abenteuer und die Fortsetzung des Riesenhits LEGO Marvel Super Heroes. Die originelle, verzweigte Handlung, unter anderem geschrieben vom preisgekrönten Comicautor Kurt Busiek, versetzt die Spieler in eine kosmische Schlacht an unzähligen Marvel-Schauplätzen, die aus Raum und Zeit gerissen zusammen die unglaublich offene Spielwelt von Chronopolis bilden. In dieser unterhaltsamen, mit dem legendären LEGO Humor für Fans aller Altersstufen vollgepackten Reise durch das Marvel-Universum machen sich Spieler auf die Jagd nach dem zeitreisenden Kang den Eroberer.

Das Paket Guardians of the Galaxy Vol. 2 kann einzeln oder als Teil des Season Pass erworben werden, der sechs Level-Pakete und vier Charakter-Pakete enthält. Der Season Pass ist für 14,99€ (UVP) oder als Teil der LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition erhältlich, die das Hauptspiel, Zugriff auf das Charakter-Paket Classic Guardians of the Galaxy sowie eine exklusive LEGO Minifigur von Giant-Man enthält (die Minifigur ist nur in der physischen Ausgabe der Deluxe Edition erhältlich).

LEGO Marvel Super Heroes 2 ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC erhältlich.

