Legendäre Pokémon in Pokémon GO erschienen

Niantic, Inc. und The Pokémon Company International haben veröffentlicht, dass die ersten Legendären Pokémon in Pokémon GO entdeckt, bekämpft und gefangen werden können. Trainer weltweit und beim Pokémon GO Fest im Grant Park, Chicago, haben zusammengearbeitet, um Millionen von Pokémon zu fangen und verschiedene Boni im Spiel freizuschalten. Zudem hießen sie die ersten Legendären Pokémon Lugia und Arktos in Pokémon GO willkommen.

Trainer auf der ganzen Welt können sich nun zusammenschließen, um gegen Lugia und Arktos zu kämpfen. Dazu kommt, dass die Legendären Pokémon Zapdos und Lavados auch bald in Pokémon GO in die Lüfte steigen.

Trainer können dem Spiel auch bei Twitter und Facebook folgen, um mit aktuellen Informationen zu Pokémon GO auf dem Laufenden zu bleiben.