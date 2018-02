Layers of Fear: Legacy Edition – Horror-Titel kommt für die Nintendo Switch

Nachdem Layers of Fear ursprünglich bereits im Februar 2016 für den PC veröffentlicht wurde und mittlerweile Umsetzungen für die PlayStation 4 sowie die Xbox One spendiert bekommen hat, soll nun eine weitere Heimkonsole nachziehen. So berichtete Entwickler Bloober Team unlängst, dass man derzeit an einer Portierung für Nintendos aktuelle Hybrid-Konsole, der Nintendo Switch, arbeiten würde. Layers of Fear: Legacy Edition soll somit bereits am 21. Februar im eShop für den Preis von 19,99 Euro zu finden sein. Neben dem eigentlichen Hauptspiel soll die Legacy Edition ebenfalls den Zusatzinhalt Inheritance beinhalten. Hier bekommt ihr die Geschichte des Hauptspiels noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive zusehen.