Lawbreakers und Radical Heights – Entwickler Boss Key Productions gibt auf

Mit Lawbreakers hat Kult-Entwickler CliffyB durch sein eigenes Studio Boss Key Productions im vergangenen Sommer einen weiteren Hero-Shooter auf den Markt geworfen. Das ganze war allerdings wenig erfolgreich und so fokussierte man sich aufgrund des Erfolges des Battle-Royale Genres auf eben dieses. Mit Radical Heights wollte man die Spiele dann genau da wieder abholen. Aber auch der Battle Royale Vertreter weißte kaum Spielerzahlen auf. Ein Grund für Entwickler Cliff Bleszinski endgültig die Reißleine zu ziehen.

Industry peers are being amazing with support, thanks to all of you who reached out ❤️

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) May 14, 2018