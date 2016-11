Landwirtschafts-Simulator 17 – Über eine Million Spieler

Der bei Spielern rund um den Globus äußerst beliebte Landwirtschafts-Simulator 17 konnte bereits im Vorfeld des Weihnachtsgeschäfts ein neues Rekordergebnis einfahren: Mehr als eine Million Spieler haben sich die Simulation aus der Feder des unabhängigen Schweizer Entwicklerstudios GIANTS Software, die am 25. Oktober 2016 von Focus Home Interactive und astragon Entertainment für PC, PlayStation 4 und Xbox One herausgebracht wurde, bereits zugelegt. Dies ist nahezu die doppelte Verkaufsmenge des Vorgängers zu seinem Launch, der innerhalb der letzten beiden Jahre mehr als drei Millionen Mal über die (virtuelle) Ladentheke ging.

Der PC bleibt dabei mit der Hälfte der Verkäufe die erfolgreichste Plattform: Die Mehrheit der PC-Spieler erwarb ihr Exemplar im stationären Handel, was denLandwirtschafts-Simulator 17 in vielen Ländern an die Spitze der PC-Charts katapultierte – so auch in Frankreich und Deutschland.

Auch auf Steam™ erwies sich der Landwirtschafts-Simulator mit über 220.000 digitalen Verkaufsexemplaren als Rekordbrecher. Die Simulation ist einer der meistgespielten Titel der Plattform, was sich auch in den begeisterten User-Bewertungen (über 90% positiv) wiederspiegelt.

Obwohl der Landwirtschafts-Simulator 17 im Gegensatz zu seinem Vorläufer nur für zwei statt vier Konsolen veröffentlicht wurde, schoss er in Deutschland am Tag der Veröffentlichung trotzdem direkt auf allen Plattformen auf Platz eins. Trotz der Konkurrenz großer Blockbuster erreichte die Simulation in derselben Zeitspanne Platz drei in Skandinavien, Platz vier in Frankreich und Platz fünf in England.

„In einer solch kurzen Zeit eine Million Spieler zu erreichen, ist einfach großartig! Es macht uns nach all der Arbeit, die wir in den Landwirtschafts-Simulator 17 gesteckt haben, und auch im Hinblick auf die zusätzlichen Team-Mitglieder, die wir an Bord geholt haben, um unser bisher größtes Projekt zum Leben zu erwecken, wahnsinnig stolz, dass er von der Community so fantastisch angenommen wird. In Focus Home Interactive und astragon Entertainment haben wir zwei großartige Partner gefunden, die unsere Vision, ein Spiel ganz nach den Erwartungen unserer enthusiastischen Fan-Community zu verwirklichen, durch alle Stationen der Entwicklung bis zum Release voll und ganz unterstützten und somit maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben,“ so Thomas Frey, Creative Director GIANTS Software.

Der Landwirtschafts-Simulator 17 ist für PC (34,99 Euro/UVP), PlayStation 4 und Xbox One (beide 49,99 Euro/UVP) erhältlich. Eine mit spannenden Inhalten randvoll gefüllte Collector’s Edition für PC lässt zudem zum Preis von 49,99 Euro (UVP) das Herz aller Sammler höher schlagen.