Landwirtschafts-Simulator 17 – Offizieller Garage-Trailer

Am 25. Oktober 2016 erscheint der Landwirtschafts-Simulator 17 endlich für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die erfolgreiche Simulations-Reihe hat über die vergangenen Jahre Millionen Spieler dank seines beliebten Settings, spannendem Gameplay und hunderten Fahrzeugen von den weltweit größten Hersteller-Marken in seinen Bann gezogen. Mit dem heutigen Garage-Trailer geben wir euch einen kleinen Einblick in den enormen Fuhrpark vom Landwirtschafts-Simulator 17, der aus über 250 originalgetreu nachgestellten Fahrzeugen und Maschinen von 75 verschiedenen Marken besteht – erstmalig nun auch mit den AGCO-Marken: Challenger, Fendt, Massey Ferguson und Valtra.

Der Landwirtschafts-Simulator zeichnet sich dabei durch seine Liebe zum Detail aus. Jedes Fahrzeug wurde beim Landwirtschafts-Simulator von innen sowie von außen originalgetreu nachgebaut, dank der engen Zusammenarbeit zwischen GIANTS Software und den Fahrzeugherstellern.

Einige der Fahrzeuge und Maschinen können nun auch individualisiert werden. Der Motor, die Reifen und weitere Teile und Accessoires können neu platziert werden, um sich an speziellen Aufgaben anzupassen – einen Frontlader montieren um Ballen zu transportieren, zum Beispiel. Zudem kann auch die Farbe einiger Fahrzeuge angepasst werden, um stets mit Stil herumzufahren.

Das Spiel bietet nun auch die Möglichkeit an, Fahrzeuge und Werkzeuge zu mieten. Wird ein bestimmtes Werkzeug für einen Einsatz benötigt, welches jedoch zu teuer für einen Kauf ist, so können Spieler dieses kurzerhand für einen geringeren Ausgangspreis und erschwinglichen Betriebskosten in der Mietperiode beziehen.

Zu guter Letzt können Spieler nun auch in den Genuss der Radiostationen im Landwirtschafts-Simulator 17 kommen, während sie auf dem Feld arbeiten. In den Fahrzeugen haben die Spieler Zugang zu mehreren Radiosendern, von Country über Rock bis hin zu Pop. PC-Spieler können sogar ihre eigenen MP3-Dateien oder dem Lieblings-Internetradiosender lauschen!

Seid mit dabei wenn der Landwirtschafts-Simulator 17 am 25. Oktober 2016 für die PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint.