Landwirtschafts-Simulator 17 – Ab sofort auch für PlayStation 4 Pro!

Seit seinem Release vor rund einem Monat konnte der Landwirtschafts-Simulator 17 bereits über eine Million Spieler auf den Pattformen PlayStation 4, Xbox One und PC begeistern – ein Rekordergebnis für die beliebte Franchise. Den virtuellen Landwirten stets eine möglichst optimale Spielerfahrung bieten zu können, liegt dem Team des unabhängigen Schweizer Entwicklerstudios GIANTS Software dabei immer besonders am Herzen. Nun hat sich GIANTS entschlossen, in diesem Punkt noch einen Schritt weiterzugehen: Zusammen mit astragon Entertainment und Focus Home Interactive freuen sie sich sehr, heute die Kompatibilität des Landwirtschafts-Simulator 17 mit der PlayStation 4 Pro bekannt zu geben.

Ein kostenloses Update erlaubt es Landwirtschafts-Simulator 17-Fans, die eine PlayStation 4 Pro besitzen, die volle Power ihre Konsole zu nutzen und mit verbesserter Leistung und Grafik noch tiefer in die Welt der virtuellen Landwirtschaft einzutauchen. Bei Spielstart können sie sich nun entscheiden, ob sie mit Ultra HD (4K-Auflösung), HD (1080p bei 60fps) mit verbesserter Sichtweite oder Quad HD (1440p bei 60fps) spielen wollen. Dank verbesserter Schatten bei erhöhter Sichtweite gewinnt die Grafik zudem deutlich an Klarheit.

Zusätzlich zur neuen Kompatibilität bietet das Update allen Spielern – gleich, ob sie den Landwirtschafts-Simulator 17 auf PlayStation 4 oder PC (in Kürze auch auf Xbox One) spielen – zahlreiche von ihnen gewünschte Verbesserungen. Mehr Informationen hierzu können den Patchnotes im offiziellen Forum des Spiels entnommen werden.

Last, but not least, eine weitere tolle Neuigkeit für PlayStation 4-Besitzer: Über PlayStation Plus können Sie ab sofort den Massey-Ferguson Black Duals-Traktor kostenlos herunterladen!

Der Landwirtschafts-Simulator 17 ist für PC (34,99 Euro/UVP), PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro sowie Xbox One (jeweils 49,99 Euro/UVP) erhältlich. Eine mit spannenden Inhalten randvoll gefüllte Collector’s Edition für PC lässt zudem zum Preis von 49,99 Euro (UVP) das Herz aller Sammler höher schlagen.