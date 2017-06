KryptCrawler – VR-Dungeon Crawler erscheint am 20. Juli 2017

Headup Games und CrazyBunch enthüllen heute den Veröffentlichungstermin von KryptCrawler: Das Virtual Reality Rollenspiel-Adventure für Samsung Gear VR und Oculus Rift öffnet am 20. Juli seine modrigen Tore.

In KryptCrawler erleben wir einen klassischen Dungeon Crawler, der uns in eine düstere, verwinkelte Gruft entführt – voller gefährlicher Kreaturen und tödlicher Fallen. All das komplett in VR, wodurch die feucht-modrigen Wände förmlich greifbar werden.

Ankündigungstrailer: