KryptCrawler – Erste Infos und ein Trailer zum VR Dungeon Crawler

Headup Games und CrazyBunch enthüllen ihr neues Virtual Reality Rollenspiel-Adventure KryptCrawler für Samsung Gear VR und Oculus Rift. Wir erleben einen klassischen Dungeon Crawler, der euch in eine düstere, verwinkelte Gruft entführt, voller gefährlicher Kreaturen und tödlicher Fallen. All das erlebt ihr hier jedoch komplett in VR, wodurch die modrigen Wände förmlich greifbar werden.

In guter alter Dungeon Crawler Manier steigt ihr hinab in die Dunkelheit und erlebt hautnah die beklemmende Enge einer uralten Gruft. Bleibt stets wachsam und für alles bereit, schließlich wollt ihr nicht das gleiche Schicksal erleiden wie all die anderen, die vor euch hinabstiegen und deren Überreste hier unten verrotten.

KryptCrawler erscheint im Sommer 2017 für Samsung Gear VR und Oculus Rift.

Ankündigungstrailer:

Key Features: