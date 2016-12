KONAMI veröffentlicht Yu-Gi-Oh! LEGACY OF THE DUELIST für PC via Steam

Konami gibt bekannt, dass Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist ab sofort für PC via Steam erhältlich ist. Damit erscheint erstmals ein Yu-Gi-Oh! Titel für diese populäre Plattform. Zugleich sind von heute an ergänzende Inhalte für den Titel verfügbar – auch für jene Plattformen, auf denen der Titel bereits verfügbar war: für PlayStation 4 über PlayStation Network sowie für Xbox One über Xbox Games Stores.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist basiert auf dem enorm populären Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME (TCG) und nimmt Fans auf eine nostalgische Reise in die unvergessliche Welt der Yu-Gi-Oh! Zeichentrickserie mit. Spieler aus der ganzen Welt sind eingeladen, an einem Elite-Duell-Wettbewerb teilzunehmen, der die besten Duelle aus jeder Ära des Yu-Gi-Oh! Universums simuliert. Die Spieler können die wichtigsten Ereignisse chronologisch nachspielen, von der originalen Yu-Gi-Oh! Serie bis zu Yu-Gi-Oh! ARC-V. Spieler dürfen sich auf die beliebten Storys, Charaktere und Decks innerhalb einer brandneuen Story-Kampagne freuen.

Neun neue Sets von ergänzenden Inhalten erweitern das bereits umfangreiche Spiel – etwa mit neuen Storysträngen wie “Waking the Dragons” aus der vierten Staffel der original Yu-Gi-Oh! TV Serie oder durch brandneue Karten, die den kompletten Karten-Pool auf mehr als 7.400 Karten erweitern. Ebenfalls neu im Spiel sind Decks basierend auf aktuellen Top Themen aus dem Turniergeschehen. Jedes Set dieser ergänzenden Inhalte basiert auf einer Version der original Yu-Gi-Oh! TV Serie: Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! GX und Yu-Gi-Oh! ARC-V. Zudem enthält jedes Set ein Einzelspieler Story Duell, zwei komplette Decks, die von den Charakteren des Duells gespielt werden sowie einen Charakter Avatar.

Neulinge des Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAMES können ihre Fähigkeiten im Rahmen des ausführlichen Tutorials verbessern. Erfahrene Spieler tauchen in die vielschichtige Story Kampagne und Duelle mit mehr als 90 Charakteren ein, erstellen mit Hilfe eines neuen Deck Editors in wenigen Augenblicken persönliche Decks oder messen sich mit dem neuen Battle Pack Sealed Deck und Draftplay online mit anderen Duellanten.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist ist verfügbar für PC via Steam, für PS4 über PlayStation Network sowie für Xbox One via Xbox Live. Auch der ergänzende Content ist jeweils digital über die genannten Plattformen erhältlich. Weitere Informationen unter: www.yugioh-card.com/en/products/legacy_of_the_duelist.html